Что пообещал старик Хоттабыч из сказки " Старик Хоттабыч " И выполнил ли он своё об??щание?

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Чудеса старого джинна часто оказываются неуместными. То Волька обрастает бородой, то получает 4 шикарных дворца и караван рабов в подарок. Наконец джинн забрасывает лучшего друга Вольки, Женю Богорада, в Индию. Костыльков заставляет Хоттабыча полететь за ним на ковре-самолёте. Более того, друзьям приходится постоянно спасать от Хоттабыча учительницу Вольки — тот пообещал, рассердившись, превратить её в нечто ужасное. Друзей ждёт ещё много приключений:походы сначала в цирк, а потом на футбольный матч; поиски брата Хоттабыча, Омара Юсуфа;путешествие на теплоходе «Ладога» и многое другое.