Упростите выражение 125•y•4 и найдите его значение при y=56
Математика
Упростите выражение 125•y•4 и найдите его значение при y=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125*y*4, при y=56 y=56, значит 125*56*4= 28000
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