Два велосипедиста выехала из двух пунктов навстречу друг другу. Когда первый проехал 1 км 180 м второй проехал 820 м. На какое расстояние сблизились велосипедисты

Математика

Два велосипедиста выехала из двух пунктов навстречу друг другу. Когда первый проехал 1 км 180 м второй проехал 820 м. На какое расстояние сблизились велосипедисты

Автор: Гость