Два велосипедиста выехала из двух пунктов навстречу друг другу. Когда первый проехал 1 км 180 м второй проехал 820 м. На какое расстояние сблизились велосипедисты
Математика
Два велосипедиста выехала из двух пунктов навстречу друг другу. Когда первый проехал 1 км 180 м второй проехал 820 м. На какое расстояние сблизились велосипедисты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1180+820=2000метров или 2км.
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