В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что ??еформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) увеличение количества учебных предметов 2) сокраще...

Обществознание

В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что ??еформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) увеличение количества учебных предметов 2) сокращение времени изучения естественных наук 3) ориентация на интересы и склонности ученика 4) применение технологий, сберегающих здоровье 5) уделение особого внимания нравственному воспитанию 6) компьютеризация образовательного процесса

Автор: Гость