√4+2√3-√4-2√3. помогите
Математика
√4+2√3-√4-2√3. помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√4+2√3-√4-2√3= √2^2+2√3-√-2√3= 2+2√3-√2√3. Ну как то так...
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