ковалентной полярной связью связаны частицы в: А) азоте б) графите В) магнии г) сероводороде
Химия
ковалентной полярной связью связаны частицы в: А) азоте б) графите В) магнии г) сероводороде
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Ковалентной полярной связью связаны частицы в: г) в сероводороде
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