Задание - 9: Для натуральных чисел и справедливо равенство . Найдите значение выражения . Мне нужно всё с объяснением.
Алгебра
Задание - 9: Для натуральных чисел и справедливо равенство . Найдите значение выражения . Мне нужно всё с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.....................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Русский язык
Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите.В свое?? сочинении используйте причастия. Напишите пж!!! Буду благод...
Обществознание
В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что ??еформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, п...