Срочно помогите найдите в тексте причастия и их главное слово если поможите я вам буду очень благодарна

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Человекˣ помолодевший,похорошевший; Баняˣ топившаяся; Принёсший; Удовольствиеˣ получаемое; Иностранцаˣ побывавшего. Крестиком обозначено главное слово. ...чтобы пар не утомил, а, наоборот, пошёл на пользу? Но желать лёгкого пара бессмысленно- он своё дело уже сделал. Тогда,быть может, поздравление? Человек вышел из бани помолодевший, похорошевший, вобрав в себя целительный пар, и его действительно можно с этим поздравить. Когда-то словосочетание "лёгкий пар" означало, что баня, топившаяся "по-чёрному", приготовлена правильно. Сейчас бани в основном топятся "по-белому", но выражение "лёгкий пар" не потеряло смысл. Лёгкий- значит, приятный, принёсший облегчение, радость, пользу. На Руси баням всегда придавали оздоровительное значение. И удовольствие, получаемое от их посещения, ни с чем нельзя сравнить! Бани никого не оставляли равнодушным. Ещё в "Повести временных лет" приводится восхищённое высказывание иностранца, побывавшего на Руси: "Удивительное видел я в Славянской земле... Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна,и разденутся..., и подымут на себя прутья гибкие, и бьют себя сами... И этим совершают омовение себя, а не мученье." Баня действительно полезна для здоровья: в считанное время возвращает потерянные силы.