Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.
Английский язык
Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Члпортдпдрллпллплррл л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
Русский язык
Срочно помогите найдите в тексте причастия и их главное слово если поможите я вам буду очень благодарна
География