Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.

Английский язык

Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.

Автор: Гость