Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.

Английский язык
Написать или by или on. Помогите! Пож.! Я могла сделать и сама, но не нашла этого в учебнике, а учительница такого правила не рассказывала.
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