Из статьи Гончарова "Мильон терзаний" хар-ка Молчалина

Гость: Гость:

1. "Комедия "Горе от ума" держится особняком в литературе и отличается...более крепкой живучестью от других произведений". 2."Горе от ума" появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их,.. гоголевский период... и все не утратит своей жизненности". 3."Критика не трогала комедию.., как будто затрудняясь, куда ее поместить. Но грамотная масса оценила ее фактически..,сразу поняв ее красоты и не найдя недостатков". 4. " Комедия "Горе от ума" есть картина нравов и галерея живых типов". 5."В картине...зритель и читатель чувствуют себя и в нашу эпоху среди живых людей; Мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтоб между нею и нашим временем легла непроходимая бездна". 6. "Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь". 7. "Другим ничем, как комедией, она и не могла бы быть". 8."Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме". 9."Образовались два лагеря: с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии "отцов и старших",с другой - один пылкий и отважный боец, "враг исканий". 10."Между тем интрига любви идет своим чередом..." 11. "Это бал со всей московской обстановкой..." 12."Мильон терзаний...и горе!" 13."Классическое образование барышни;К Софье Павловне трудно отнестись не симпатично...и ей достается свой "мильон терзаний" 14."Чацкого роль - роль страдательная...такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная" 15. "Живучесть роли Чацкого" 16."Ставить рядом с Онегиным Чацкого нельзя; Чацкий...из всех наиболее живая личность и как человек, и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли".