Установите соответствиеполезного ископаемого: твёрдое или жидкое , цвет, прозрач??ое ИЛИ не прозрачное , плотное или рыхлое , другие напримре (блеск, запах.) И название. Помогите оооооооочень срочно

Окружающий мир
Установите соответствиеполезного ископаемого: твёрдое или жидкое , цвет, прозрач??ое ИЛИ не прозрачное , плотное или рыхлое , другие напримре (блеск, запах.) И название. Помогите оооооооочень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердое непрозрачное чёрное(уголь) жидкое блестит резкий запах бензин газ прозрачный с резким запахом
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