Установите соответствиеполезного ископаемого: твёрдое или жидкое , цвет, прозрач??ое ИЛИ не прозрачное , плотное или рыхлое , другие напримре (блеск, запах.) И название. Помогите оооооооочень срочно

Окружающий мир

Установите соответствиеполезного ископаемого: твёрдое или жидкое , цвет, прозрач??ое ИЛИ не прозрачное , плотное или рыхлое , другие напримре (блеск, запах.) И название. Помогите оооооооочень срочно

Автор: Гость