Глагол sew - правильный? Если да, напишите его две формы. А если нет, напишите глагол с окончанием ed.
Английский язык
Глагол sew - правильный? Если да, напишите его две формы. А если нет, напишите глагол с окончанием ed.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильный ( sew; sewed;sewn)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Установите соответствиеполезного ископаемого: твёрдое или жидкое , цвет, прозрач??ое ИЛИ не прозрачное , плотное или рыхлое , другие напримре (блес...
Английский язык
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйсто составить предложения. Я люблю смотреть по телевизору мультфильмы. Мама любит смотреть по телевизору кино. Папа любит смотреть ...