Наружный скелет членистоногих представлен а) кожно-мускульным мешком б) хитиновы?? покровом в) известковой раковиной г) поперечно-полосатой мускулатурой.

Биология
Наружный скелет членистоногих представлен а) кожно-мускульным мешком б) хитиновы?? покровом в) известковой раковиной г) поперечно-полосатой мускулатурой.
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