Замените разговорное слово "не денешься" стилистическим нейтральным синонимом
Русский язык
Замените разговорное слово "не денешься" стилистическим нейтральным синонимом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласиться,вынужден принять как есть,без вариантов
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