Допишите русские пословицы: 1. Сытый голодного ... . 2.Живое слово дороже ... . 3.Не м??дрено начать - ... . 4.Маленькое дело лучше ... . 5. По одёжке встречают - ... . 6.Меньше говоришь - ... . 7.На смелого собака лает ...

Русский язык
Допишите русские пословицы: 1. Сытый голодного ... . 2.Живое слово дороже ... . 3.Не м??дрено начать - ... . 4.Маленькое дело лучше ... . 5. По одёжке встречают - ... . 6.Меньше говоришь - ... . 7.На смелого собака лает , ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Сытый голодного не разумеет 2 Живое слово дороже мертвой буквы 3 Не мудрено начать-мудренл кончить 4 Маленькое дело лучше большого безделья 5 По одежкн встречают по уму провожают 6 Меньше говоришь больше делаешь 7 На смелого собака лает, а трусливо кусает
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