Написать сочинение тема мир человеческих взаимоотношений. спасибо

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Написать сочинение тема мир человеческих взаимоотношений. спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеческие взаимоотношения основаны на взаимопонимании между людьми, на совершенствовании своего духовного мира. Любовь помогает видеть и слушать душу человека, заставляет задуматься о равнодушии, безразличии, низости. Все начинается с любви. Каждый человек сталкивается в своей жизни с благородством и подлостью, радостью и горем. Но мы не перестаем любить и гуманно относиться друг к другу.Размышлять о любви, о человеческих взаимоотношениях всегда очень трудно. Для этого требуется хоть какой-либо опыт, приходящий со временем. Люди думают об этом по-разному. Но без любви жизнь очень сложна. Поэтому необходимо любить и гуманно относиться к людям. Именно этим мы сможем спасти наш мир,облегчить жизнь и сделать ее более счастливой.Человеческие взаимоотношение очень сложны, не смотря на все трудности, человек всегда ищет кого-то, кто мог бы разделить с ним горе и радость, помочь в беде.

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