Как из упражнения разобрать все глагольные формы по составу. Глаголы- Шлёпать-ш??ёпайте-шлёпаете идти-идите-идёте шагать-шагайте-шагаете. 4 класс русский язык!

Русский язык
Как из упражнения разобрать все глагольные формы по составу. Глаголы- Шлёпать-ш??ёпайте-шлёпаете идти-идите-идёте шагать-шагайте-шагаете. 4 класс русский язык!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень шлеп, суффиксы а, ть корень шлеп, суффиксы а, й, окончание те корень шлеп, суффикс а, окончание ете корень ид, суффикс ти корень ид, суффикс и, окончание те корень ид, окончание ёте корень шаг, суффиксы а,ть, корень шаг, суффиксы а, й, окончание те корень шаг, суффикс а, окончание ете
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