10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось нерасфасованным.
Математика
10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось нерасфасованным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 кг =10 000 грамм 10 000:150= 66 пачек и остаток 100 грамм Значит,100 грамм чая осталось нерасфасованным
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