Сообщение о стране Испания
География
Сообщение о стране Испания
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Толица Испании. Мадрид. Площадь Испании. 504784 км2. Население Испании. 40038 тыс. чел. Расположение Испании. Испания — южно-европейская страна. Занимает пять шестых Пиренейского полуострова, Балеарские и Пити-усские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане. Пиренейские горы труднодоступны и изолируют Испанию от остальных европейских стран, кроме Португалии, расположенной на западной части полуострова. Испания омывается Средиземным морем и Атлантическим океаном. По суше граничит с Португалией на западе, с Францией (по гребню Пиренейских гор) и крошечным государством Андорра на северо-востоке, с Гибралтаром на юге. Источник: https://geographyofrussia.com/ispaniya/
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