В "Повести временных лет" Нестор называет князя Владимира "новым Константином вел??кого Рима" Вспомните,чем прославился римский император Константин. Почему летописец сравнивает князя Владимира именно с ним?

История

В "Повести временных лет" Нестор называет князя Владимира "новым Константином вел??кого Рима" Вспомните,чем прославился римский император Константин. Почему летописец сравнивает князя Владимира именно с ним?

Автор: Гость