В "Повести временных лет" Нестор называет князя Владимира "новым Константином вел??кого Рима" Вспомните,чем прославился римский император Константин. Почему летописец сравнивает князя Владимира именно с ним?
История
В "Повести временных лет" Нестор называет князя Владимира "новым Константином вел??кого Рима" Вспомните,чем прославился римский император Константин. Почему летописец сравнивает князя Владимира именно с ним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он защищал православную народность. Уважал её. Надеюсь помогла.
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