Обтатели индийского океана

География
Обтатели индийского океана
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Гость:
от планктона до млекопитающих. моллюски, морские звёзды, морские ежи, голотурии и офиуры, кремневыми и известковыми губками, мшанками и ракообразными, а в зоне тропиков и коралловыми полипами, медузы, гребневики и оболочники, физалия, тунец, скумбрия, макрель, анчоусы, летучие рыбы, рыбы-парусники, акулы, барракуды, мурены и синекольчатый осьминог, черепахи и морские змеи, дельфины, киты (синий и беззубый), касатки и кашалоты. Встречаются также такие млекопитающие, как морские слоны и тюлени.

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