Помогите, составить 7 вопросов на знание содержания мифах об аргонавтах

Гость: Гость:

1 кто такая Нефела 2 кто такая Мидэя 3 почему корабль назвали "АРГО" 4 кто был на корабле 5 какие трудности встречались им на пути 6 за чем они поехали 7 из чего сделали золотое руно 8 в честь кого зарезали барана 9 почему Нефела пришла к свои детям 10 из-за чего она их покинула 11 символом чего является золотое руно