Помогите, составить 7 вопросов на знание содержания мифах об аргонавтах
Литература
Помогите, составить 7 вопросов на знание содержания мифах об аргонавтах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кто такая Нефела 2 кто такая Мидэя 3 почему корабль назвали "АРГО" 4 кто был на корабле 5 какие трудности встречались им на пути 6 за чем они поехали 7 из чего сделали золотое руно 8 в честь кого зарезали барана 9 почему Нефела пришла к свои детям 10 из-за чего она их покинула 11 символом чего является золотое руно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько вор...
Математика
Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько вор...
Английский язык