Что такое опричнина в чем состоялся смысл Каковы были последствия причины для история России.

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В 1560 г. произошел разрыв между Иваном IV и деятелями Избранной рады. Иван обвинил Адашева и Сильвестра в стремлении сосредоточить в своих руках всю реальную власть, оттеснив царя. Это обострило отношения царя с боярством, на сторону которого стал и глава Русской церкви.В январе 1565 г. царь вводит новый порядок управления государством, получивший название опричнины. Страна была разделена на две части: личный удел царя именовался опричниной. Остальная часть государства стала именоваться земщиной. Ею управляла Боярская дума. При введении опричнины царь добился согласия боярства на право казнить и подвергать опале всех, кого он сочтет изменниками. Сразу же с территории опричнины были выселены сотни боярских семей, их земли отошли опричникам. Конфискации подвергались и земли служилых людей, не доказавших своей абсолютной преданности царю.Опричный террор достиг апогея в 1569 - 1570 гг. Были убиты митрополит Филипп и последний удельный князь Владимир Старицкаий. Совершен карательный поход на Новгород, в ходе которого разгрому подверглись также Тверь, Клин, Торжок, сотни сел. Совершены массовые казни в Москве. В 1572 г. опричнина была отменена.Результатом опричнины были:1/ ослабление боярско-княжеского землевладения и подрыв политической роли боярства;2/ запустошение многих районов страны, бегство их населения на окраины;3/ установление деспотического режима личной власти царя.Большинство историков считают, что опричнина была хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена против тех сил, которые противостояли его самовластью, т.е. прежде всего против боярско-княжеской оппозиции. В опричнине отразились и личные качества Ивана IV - человека государственного ума, но с гипертрофированно развитым властолюбием.