СРОЧНО!!! выписать 10 из капитанской дочки предложения с простым глагольным сказу??мым

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СРОЧНО!!! выписать 10 из капитанской дочки предложения с простым глагольным сказу??мым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. 2.  В то время воспитывались мы не по нонешнему. 3.  Приезд его сильно не понравился Савельичу. 4.  Мы жили душа в душу. 5.   Другого ментора я и не желал. 6.  Он тотчас потребовал каналью француза. 7.  В это время Бопре спал на кровати сном невинности. 8.  Между тем минуло мне шестнадцать лет.  9.  Тут судьба моя переменилась. 10.  Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый.
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