СРОЧНО!!! выписать 10 из капитанской дочки предложения с простым глагольным сказу??мым

Гость: Гость:

1. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. 2. В то время воспитывались мы не по нонешнему. 3. Приезд его сильно не понравился Савельичу. 4. Мы жили душа в душу. 5. Другого ментора я и не желал. 6. Он тотчас потребовал каналью француза. 7. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. 8. Между тем минуло мне шестнадцать лет. 9. Тут судьба моя переменилась. 10. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый.