Помогите пожалуйста (четные)
Алгебра
Помогите пожалуйста (четные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
664. 5+х>3х-12х-15 х-3х+12х>-15-5 10х>-20 х>-2 666. 5х+20<8х-10 5х-8х<-10-20 -3х<-30 х>10 668. х+2<5х-2х+6 х-5х+2х<6-2 -2х<4 х<-2 670. 4х-4-9х+5>=3 4х-9х>=3+4-5 -5х>=2 х>=-0,4 672. 3х-6-5х-15>27 3х-5х>27+6+15 -2х>48 х>-24 674. 6х-3х+3<=2+5х 6х-3х-5х<=2-3 -2х<=-1 х>=0,5 676. 14-4-2х>1+х -2х-х>1-14+4 -3х>-9 х<3 678. 2-5х+5<=1+3х -5х-3х<=1-2-5 -8х<=-8 х>=1 680. 3+10х<5х-1+х 10х-5х-х<-1-3 4х<-4 х>1 682. 5х-5+8<=1-3х-6 5х+3х<=1-6+5-8 8х<=-8 х<=-1 Остальные сами
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