Это убывание массива, переделайте в массив возрастания program rost; var n,i,j,x,imax:integer; a:array[1..10] of integer; begin for i:=1to 10do read(a[i]); for i:=1to 10 do write(a[i], ' ' ); for i:=1to 9do begin im...

Program rost; const n=10; var i,j,x,imin:integer; a:array[1..n] of integer; begin for i:=1 to n do read(a[i]); for i:=1 to n do write(a[i], ' ' ); writeln; for i:=1 to n-1 do begin imin:=i; for j:=i+1 to n do if a[j]<a[imin] then imin:=j; x:=a[i]; a[i]:=a[imin]; a[imin]:=x end; for i:=1 to n do write (a[i], ' ' ); writeln; end. Пример: 6 4 9 2 5 1 3 7 8 2 6 4 9 2 5 1 3 7 8 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9