Сколькими способами можно выбрать двух дежурных, если в классе 25 человек? Я знаю что в ответе должно быть 600, но я не понимаю как это решается. Объясните.
Математика
Сколькими способами можно выбрать двух дежурных, если в классе 25 человек? Я знаю что в ответе должно быть 600, но я не понимаю как это решается. Объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первого дежурного 25 способами,второго 24, так как порядок выбора не важен(кто первый в списке, кто второй), то 25*24:2=300 способов.
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