Сколькими способами можно выбрать двух дежурных, если в классе 25 человек? Я знаю что в ответе должно быть 600, но я не понимаю как это решается. Объясните.

Математика

Сколькими способами можно выбрать двух дежурных, если в классе 25 человек? Я знаю что в ответе должно быть 600, но я не понимаю как это решается. Объясните.

Автор: Гость