Опишите помещиков из романа евгений онегин

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Роман начинается ворчливой речью молодого дворянина Евгения Онегина, посвящённой болезни его дядюшки, вынудившей его покинуть Петербург и отправиться к одру больного, чтобы проститься с ним. Обозначив таким образом завязку, автор посвящает первую главу рассказу о происхождении, семье, жизни своего героя до получения известия о болезни родственника. Повествование ведётся от имени безымянного автора, представившегося добрым приятелем Онегина. Сам образ автора — повествователя и одновременно «героя» романа — уникальный образ. Евгений родилсяв Петербурге, в семье типичного дворянина своего времени. Онегин получил типичное для многих дворян воспитание. Пушкин подчеркивает, что воспитание Евгения типично для человека его среды (дворянина, которым с детства занимались учителя-иностранцы) . Жизнь Онегина в Петербурге была полна любовными интригами и светскими развлечениями, но в этой постоянной череде забав не было места искренним чувствам, что привело героя к состоянию внутреннего разлада, пустоты, скуки. Евгений уезжает к дяде, и теперь ему предстоит скука в деревне. По прибытии оказывается, что дядя умер, а Евгений стал его наследником. Онегин поселяется в деревне, но и здесь его одолевает хандра. Соседом Онегина оказывается приехавший из Германии восемнадцатилетний Владимир Ленский, поэт-романтик. Ленский и Онегин сходятся. Ленский влюблен в Ольгу Ларину, дочь помещика. На всегда весёлую Ольгу не похожа её задумчивая сестра Татьяна. Ольга, красивая внешне, лишена внутреннего содержания, что замечает Онегин: «Неужто ты влюблен в меньшую? — А что? — Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. » Встретив Онегина, Татьяна влюбляется в него и пишет ему письмо. Однако Онегин отвергает её: он не ищет спокойной семейной жизни. Ленский и Онегин приглашены к Лариным. Онегин не рад этому приглашению, но Ленский уговаривает его поехать. На обеде у Лариных Онегин, дабы заставить Ленского ревновать, неожиданно начинает ухаживать за Ольгой. Ленский вызывает его на дуэль. Поединок заканчивается смертью Ленского, и Онегин уезжает из деревни. Через два года он появляется в Москве и встречает Татьяну. Она важная дама, жена князя. Онегин воспылал к ней любовью, но на этот раз был отвергнут уже он, несмотря на то, что Татьяна так же любит его, но хочет остаться верной мужу.