Итоги правления Ярослава Мудрого

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В целом правление Ярослава Мудрого обусловило подъём Киевской Руси. По сути, период его правления был «пиком» её развития, когда Русь стала одним из сильнейших мировых государств, и её «приняли» в Византии, Франции, скандинавских странах, и многих странах Европы. В период правления Ярослава Мудрого на Руси окончательно укрепилось христианство. Великий князь способствовал развитию культуры и образования.