Масса одного стакана 8/ 3 4 т , а другого- на 2/1 2 т меньше. найдите общую массу обоих стаканов. Помогите пожалуйста!!!!!
Математика
Масса одного стакана 8/ 3 4 т , а другого- на 2/1 2 т меньше. найдите общую массу обоих стаканов. Помогите пожалуйста!!!!!
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