Масса одного стакана 8/ 3 4 т , а другого- на 2/1 2 т меньше. найдите общую массу обоих стаканов. Помогите пожалуйста!!!!!

Математика

Масса одного стакана 8/ 3 4 т , а другого- на 2/1 2 т меньше. найдите общую массу обоих стаканов. Помогите пожалуйста!!!!!

Автор: Гость