Выполни деление а)30 970:38 б)142 593:33 в)5 154 324:903 г)745 500 000:3500 очень срочно надо с зорание сп??сибо

Математика

Выполни деление а)30 970:38 б)142 593:33 в)5 154 324:903 г)745 500 000:3500 очень срочно надо с зорание сп??сибо

Автор: Гость