Выполни деление а)30 970:38 б)142 593:33 в)5 154 324:903 г)745 500 000:3500 очень срочно надо с зорание сп??сибо
Математика
Выполни деление а)30 970:38 б)142 593:33 в)5 154 324:903 г)745 500 000:3500 очень срочно надо с зорание сп??сибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)815 б)4321 в)170 с остатком г)213 000
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