Подскажите дату дуэли Пушкина с дантесом

Литература
Подскажите дату дуэли Пушкина с дантесом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуэль между  Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) состоялась 27 января ( 8 февраля) 1837 года на окраине  Санкт-Петербурга, в районе  Чёрной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись напистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два он умер 
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