Подскажите дату дуэли Пушкина с дантесом
Литература
Подскажите дату дуэли Пушкина с дантесом
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Гость:
Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) состоялась 27 января ( 8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись напистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два он умер
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