Справедливо ли сегодня арабское изречение ,,Красота человека- в красоте его письм??''? Объясни свою точку зрения.
История
Справедливо ли сегодня арабское изречение ,,Красота человека- в красоте его письм??''? Объясни свою точку зрения.
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Гость:
Видно,высоко ценили каллиграфию...Сейчас это довольно узкая область
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