Справедливо ли сегодня арабское изречение ,,Красота человека- в красоте его письм??''? Объясни свою точку зрения.

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Справедливо ли сегодня арабское изречение ,,Красота человека- в красоте его письм??''? Объясни свою точку зрения.

Автор: Гость