Какая зависимость между силой удара битой по мячу в бейсболе и скоростью полета м??ча? 1.прямая 2.обратная 3.скорость не зависит от силы удара

Физика

Какая зависимость между силой удара битой по мячу в бейсболе и скоростью полета м??ча? 1.прямая 2.обратная 3.скорость не зависит от силы удара

Автор: Гость