Какая зависимость между силой удара битой по мячу в бейсболе и скоростью полета м??ча? 1.прямая 2.обратная 3.скорость не зависит от силы удара

Физика
Какая зависимость между силой удара битой по мячу в бейсболе и скоростью полета м??ча? 1.прямая 2.обратная 3.скорость не зависит от силы удара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.прямая Чем сильнее ударить тем быстрее полетит.
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