Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м\с. Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с. Определите массу винтовки, если масса пули 10 гр.
Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м\с. Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с. Определите массу винтовки, если масса пули 10 гр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: V1=700м/с. Формула- m1:m2( только дробной чертой) =v1:v2 V2=1.6м/с. 0.01кг:m1=1.6м/с:700м/с сокращаем)=m2=0.01•700:1.6=4.4 m2=?
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