Составь самостоятельно статью об одном из растений степной зоны . коротко плиз
Окружающий мир
Составь самостоятельно статью об одном из растений степной зоны . коротко плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В степях, и в лесных зонах на сухих склонах, обитает один из видов коровяка, который называют "медвежье ухо" это травянистое растение. рост которого до 1,5-2 м в высоту, с крупными листья и густым соцветием со множеством желтых цветков. медвежье ухо- хорошо защищено от перегрева все растения густо покрыто сильно ветвящимися светлыми волосками. как шерсть покрывает ухо медведя и делает его мягким на ощупь, так и густой покров из волосков делает литья тоже мягкими на ощупь. светлые волоски рассеивают и отражают солнечные лучи и растения не так сильно нагревается
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