Вырази в метрах и келометрах 3530=в метрах? 74000=в келометрах? 2379=в метрах? 1870000=в к??лометрах?
Математика
Вырази в метрах и келометрах 3530=в метрах? 74000=в келометрах? 2379=в метрах? 1870000=в к??лометрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В метрах 353 в келаметрах 74 в метрах 237 и 9 в ккламетрах 1870
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