У Сергія однокласників на 7 більше,ніж однокланиць.У його класі хлопців вдвічі більше,ніж дівчат.Скільки однокласниць у Сергійкової однокласниці Катрусі?

Математика
У Сергія однокласників на 7 більше,ніж однокланиць.У його класі хлопців вдвічі більше,ніж дівчат.Скільки однокласниць у Сергійкової однокласниці Катрусі?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай однокласникць у Сергія х, тоді однокласників х+7, хлопців в класі х+7+1=х+8 (Сергій+його однокласники), дівчат х. За умовою задачі 2х=х+8 2х-х=8 х=8 2х =2*8=16 значить в класі 8 дівчат і 16 хлопців, у Катрусі виходить 8-1=7 однокласниць відповідь: 7 однокласниць інакше(2 спосіб), так як хлопців в два рази більше хлопців ніж дівчат, то різниця між кількістю хлопців і дівчат дорівнюж кількості дівчат. Різниця між кількістю хлопців і дівчат 1+7=8 учнів (Сергій+його однокласники). Значить дівчат 8, хлопців 2*8=16. У Катрусі 8-1=7 однокласниць (кількість дівчат без Катрусі). відповідь: 7 однокласниць
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