Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) ...

Литература

Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) Как судьба героев соотносится с эпиграфом повести?

Автор: Гость