Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) ...
Литература
Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) Как судьба героев соотносится с эпиграфом повести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)они любят Машу б) жестоко г)любовь,, да
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