Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) ...

Литература
Вопросы по «Капитанской дочке»: а) Что общего у Гринёва и Швабрина? б) Как Гринёв относится к людям? Как Швабрин относится к людям? в) Как поступают герои в сибуациях выбора? г) Любовь или долг? Либил бы Швабрин Машу? д) Как судьба героев соотносится с эпиграфом повести?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)они любят Машу б) жестоко г)любовь,, да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Сергія однокласників на 7 більше,ніж однокланиць.У його класі хлопців вдвічі більше,ніж дівчат.Скільки однокласниць у Сергійкової однокласниці Ка...
Ответить
Немецкий язык
СРОЧНООСделайте пж :3 Надо выбрать один из модальных глаголов
Ответить
Математика
Вырази в метрах и келометрах 3530=в метрах? 74000=в келометрах? 2379=в метрах? 1870000=в к??лометрах?
Ответить
География
Какие растения растут в Сочи? ( Только нормальные которые хотя бы вы знаете)
Ответить
Математика
СРОЧНО!!!! Решите пожалуйста
Ответить