Составное глагольное сказуемое. Какие слова могут быть в качестве вспом. глагола?
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Составное глагольное сказуемое. Какие слова могут быть в качестве вспом. глагола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном это другие глаголы не в инфинитиве. Также могут быть: 1) 1)Кр. Прилагательные (Рад, намерен, надобен, обязан, горазд, должен, готов, способен, вынужден) 2) 2)Слова категории состояния (надо, нужно, должно, нельзя, можно, невозможно, трудно, легко) 3) 3)Существительные (мастер-мастерица, охотник-охотница, любитель-любительница)
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