Ребят срочно нужна ваша помощь!!Задали по биологии изучить внешнее строение шишки(хвойные), я в се написала а вот вывод сделать не могу. заранее спасибо:)

Гость: Гость:

Длина 4-6 см(Сосна обыкновенная) от 2 мм (ель) Окраска серо- либо сизовато-зелёные или желтовато-зелёный оттенок (сосна); Цвет листьев часто тёмно-зелёный (ель) Расположение на ветке расположены по спирали (сосна и ель) Размер шишки Мужские 8—12 мм Женские 3—6 (-7,5) см (сосна); до 15 см (ель) Форма чешуй жёлтые или розовые, Чешуйки шишек почти ромбические, плоские или слабовыпуклые с небольшим пупком, редко крючковатые, с заострённой верхушкой (сосна); Шишки продолговато-цилиндрические, заострённые (ель)