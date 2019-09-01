9*(1/9)²-19*1/9,решите пжлст:о
Алгебра
9*(1/9)²-19*1/9,решите пжлст:о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9×(1/9)²-19 × 1/9 = 1/9-19/9=-18/9=-2
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