Можно ли считать крестьянскую реформу 1861 года справедливой? Свой ответ объясните

История
Можно ли считать крестьянскую реформу 1861 года справедливой? Свой ответ объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне уравнивались в правах, но им пришлось выплачивать огромный долг. Налоги крестьянина превышали налоги помещиков. Некоторая часть крестьян считала, что земля помещиков должна быть полностью распределена. А другая, вообще не обрадовались перемене. Помещики также были недовольны. Им осталась огромная часть земли, где никто ничего не возделывал, а крестьянам своей территории было мало, каждый кусок был использован. К тому же зачастую проходил в крестьянских общинах земельный передел, с каждым разом кол-во земли уменьшалось. Ну а справедливо это или нет, решай сам.
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