Ребят, помогите пожалуйста!) Мне срочно нужно сочинение на тему: Жизнь Гренева в Белогорской крепости. По повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" Пожалуйста не берите с интернета!)

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Народная масса показана в повести Пушкина не одноликой. Среди крестьян были и активные участники пугачёвского движения (например, караульные крестьяне, захватившие Гринёва возле Бердской слободы) , но были и такие, как Савельич. Образ Савельича, преданного своим господам дворового, был необходим Пушкину для правдивого изображения жизни того времени. В образе Савельича Пушкин нарисовал хорошего русского человека, трагизм положения которого в том, что он живёт в эпоху крепостного права, обезличивающего крестьянина, и прежде всего и сильнее всего дворового. «Савельич — чудо. Это лицо самое трагическое, т. е. которое больше всего жаль в повести», — хорошо сказал один из писателей — современников Пушкина. В образе Савельича воплощены многие привлекательные черты, характерные для простого русского человека: верность долгу, прямота, способность к глубокой привязанности и самопожертвованию. Всё лучшее в Гринёве воспитано преимущественно Савельичем. Савельич глубоко привязан к Гринёву. Свой долг он видит в том, чтобы устроить счастье своего питомца. Савельич — раб по положению, но не раб по духу. В нём живёт чувство человеческого достоинства. Горечь и боль вызвало в Савельиче грубое письмо к нему старика Гринёва. В ответном письме Савельича Пушкин подчеркнул не только покорность старого дядьки своему господину, но и пробуждение в крепостном рабе сознания того, что он такой же человек, как и его барин. Образом Савельича Пушкин протестует против крепостного права.