Запиши в два столбика 1) глаголы в форме единственного числа 2) глаголы в форме множественного числа Какие глаголы ты не выпишешь ? Почему? говорю решаем поём прочитать запомнят присылаю рассказывают переделать говорят поёт рас...
Русский язык
Запиши в два столбика 1) глаголы в форме единственного числа 2) глаголы в форме множественного числа Какие глаголы ты не выпишешь ? Почему? говорю решаем поём прочитать запомнят присылаю рассказывают переделать говорят поёт рассказываешь подойти запомнит решаете присылаем помогите) Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственое число: присылаю, поёт, рассказываешь, запомнит. Множественное число: поём, запомнят, рассказывают, говорят, решаете. Не включим, так как инфинитив: прочитать, переделать, подойти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя цифры 0,3,4,5,причем каждую только один раз,запишите двузначные числа,которые делятся на 5 дайте ответ дам 10 баллов=)
Литература
Математика