Запиши в два столбика 1) глаголы в форме единственного числа 2) глаголы в форме множественного числа Какие глаголы ты не выпишешь ? Почему? говорю решаем поём прочитать запомнят присылаю рассказывают переделать говорят поёт рас...

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Запиши в два столбика 1) глаголы в форме единственного числа 2) глаголы в форме множественного числа Какие глаголы ты не выпишешь ? Почему? говорю решаем поём прочитать запомнят присылаю рассказывают переделать говорят поёт рассказываешь подойти запомнит решаете присылаем помогите) Пожалуйста

Автор: Гость