Решите пжлст... 3x=2/9, x:6/11=3/7, 18/49:x=6/35, 3/8x=2,4.
Математика
Решите пжлст... 3x=2/9, x:6/11=3/7, 18/49:x=6/35, 3/8x=2,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=2/9 : 3 х=2/9*1/3 х=2/27 2) х=3/7*6/11 х=18/77 3) х=18/49:6/35 х=18/49*35/6 х=15/7 х= 4) 2,4= х=12/5:3/8 х=12/5*8/3 х=32/5 х= если тебе мой ответ помог, отметь его как лучший, тебе вернется 25% баллов.
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