Решите плз! Дам 30 баллов!срочноооо! Буду благодарна!

Геометрия
Решите плз! Дам 30 баллов!срочноооо! Буду благодарна!
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Автор: Гость
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Гость:
5 мин окей чувак жесть
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