Запишы наименишее четырёхзначное число которое делится на число 5 но не делится н?? 7
Математика
Запишы наименишее четырёхзначное число которое делится на число 5 но не делится н?? 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 1000 потому что оно делться на 5 и не делиться на 7
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