Мини сочинение с эпиграфом 1-2
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Мини сочинение с эпиграфом 1-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпи́граф (от греч. επιγραφή — «надпись») — цитата, помещаемая во главе сочинения или его части с целью указать его дух, его смысл, отношение к нему автора и тому подобное. Эпиграф используется в литературе, кинематографе, музыке.В зависимости от литературных и общественных настроений, эпиграфы входили в моду, становились манерой, выходили из употребления, потом воскресали. Так, в первой половине XIX века ими охотно блистали, как выражением начитанности и уменья применить чужую мысль в новом смысле.
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