А зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло-8. На другій зупинці вийшло 7 і зайшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки автобуса їх стало 32?

Математика

А зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло-8. На другій зупинці вийшло 7 і зайшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки автобуса їх стало 32?

Автор: Гость