А зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло-8. На другій зупинці вийшло 7 і зайшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки автобуса їх стало 32?

Математика
А зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло-8. На другій зупинці вийшло 7 і зайшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки автобуса їх стало 32?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32-15+7=24 пасажири було після першої зупинки 2) 24-8+11=27 пасажирів було до першої зупинки відповідь: 27 пасажирів
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